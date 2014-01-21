Минулий рік не виправдав очікувань банкірів за рівнем прибутку - експерт

Минулий 2013 рік не виправдав очікувань банківської системи за рівнем прибутку, і нинішній рік може стати роком відкладеної реалізації прогнозів 2013-го, сказав у коментарі УНІАН експерт UniCredit Bank Тантелі Ратувухері.

«2013 рік був гіршим, ніж очікувалося. Прогнози щодо прибутковості бізнесу не збулися не в останню чергу через те, що сама економіка показала себе не з кращого боку», - зазначив експерт. За його словами, показник прибутку банківської системи на рівні 2,5 млрд грн нижче торішнього результату в 4,9 млрд грн.

Водночас, банкір прогнозує, що обсяг прибутку в поточному році може повернутися до рівня 2012 року і, таким чином, показати зростання в 1,7 рази. «У цілому 2014 рік може стати роком відкладеної реалізації прогнозів 2013-го з точки зору економіки та бізнесу. Тому можна очікувати досить солідного зростання в банківському секторі», - прогнозує Ратувухері.

На думку банкіра, з урахуванням позитивної динаміки інфляції та курсу гривні, а також політики стимулювання економіки Нацбанком і урядом, ставки по кредитах і депозитах у 2014 році будуть знижуватися. «Ліквідність системи буде підтримуватися на достатньо високому рівні, що потягне ставки вниз», - пояснив він.

Банкір прогнозує, що тенденція виходу іноземних гравців з банківської системи України в поточному році продовжиться. «Західні інвестори будуть проводити консервативну політику втримання позицій, або все ж частково йти. Російський капітал спробує закріпитися або розширюватися, український - намагатиметься закріпити минулорічні досягнення, хоча, швидше за все, більш помірними темпами», - зазначив Ратувухері.

У той же час, банкір не передбачає великих угод зі злиттів і поглинань. «Більш імовірна продаж частини бізнесу, ніж злиття і поглинання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банківської системи в 2013 році, за попередніми даними Незалежної асоціації банків України, склав близько 2,5 млрд грн.

Приріст загальних активів у 2013 році, за словами заступника голови НБУ Олексія Ткаченка, склав 140 млрд грн - до 1,410 трлн грн.

У 2012 році активи банків зросли на 72,128 млрд грн, або на 6,4%, порівняно з 2011 роком - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 57,060 млрд грн, або на 4,5%, до 1,268 трлн грн.

У 2012 році банки отримали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році.

Станом на 1 грудня 2013 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мав 181 банк України, один із яких мав ліцензію санаційного банку.