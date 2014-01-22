ЄС відкладає переговори з США про вільну торгівлю

Європейська комісія призупинила переговори ЄС - США з торговельного партнерства, що зумовлено занепокоєнням підриву механізмів соціальних гарантій, досягнення яких так довго домагалися в Старому Світі, повідомляє Вести.Экономика.

Торговельні переговори почалися минулого року, однак зараз почалися тримісячні громадські консультації щодо запропонованих інвестиційних правил для компаній, мета яких полягає в тому, щоб прибрати юридичні лазівки.

Екологічне лобі стверджує, що є ризик прийняття Європейським Союзом нижчих стандартів США в багатьох областях.

Трансатлантичну угоду про вільну торгівлю та інвестиційне партнерство (TTIP) може принести величезну користь Америці і Європі, заявила Єврокомісія.

Згідно з результатами дослідження, проведеного минулого вересня, в результаті укладення угоди економіка ЄС може збільшитися на 120 млрд євро, що еквівалентно 0,5% ВВП, а економіка США - на 95 млрд євро (0,4% ВВП).