Обвал рубля не припиняється - ЦБ Росії знову підвищив межу бівалютного коридору

Банк Росії з 21 січня (вшосте в січні 2014 р.) знову зсунув кордон плаваючого коридору бівалютного кошика (0,55 долара і 0,45 євро) на 5 копійок вгору - до 33,35-40,35 рубля, передає "Прайм".

ЦБ використовує рубльову вартість бівалютного кошика в якості операційного орієнтира курсової політики. Діапазон її допустимих значень задається плаваючим коридором (його нинішня ширина - 7 рублів), межі якого автоматично коригуються на 5 копійок при досягненні розміром накопичених (понад цільового обсягу) валютних інтервенцій ЦБ планки в 350 мільйонів доларів.

Починаючи з липня м.р. Банк Росії на тлі ослаблення рубля багаторазово зсував кордон плаваючого коридору бівалютного кошика по 5 копійок вгору (на кінець червня він був на рівні 31,70-38,70 рубля).

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк планує ввести російський рубль у першу категорію валют і враховувати його у золотовалютних резервах.

Поповнення рублевого резерву планувалося проводити за рахунок використання цієї валюти в торгових операціях з Росією.

Нагадаємо, в першу групу Класифікатора включені вільно конвертовані валюти, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями та продаються на головних валютних ринках світу. Це такі валюти, як австралійські долари, англійські фунти стерлінгів, датські крони, долари США, канадські долари, японські ієни, євро, СПЗ тощо. Право Нацбанку визначати валюти інвестування передбачено Законом України «Про режим іноземного інвестування».