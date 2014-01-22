Південна Корея інвестує 1,5 млрд дол. у створення мобільної мережі п'ятого покоління

Уряд Південної Кореї інвестує 1,6 трлн вон (1,5 млрд доларів) для створення в країні до 2020 року мобільної мережі п'ятого покоління (5G). Про це повідомило Міністерство наукового прогнозування республіки, передає ИТАР-ТАСС.

Як очікується, мережа 5G буде працювати в тисячу разів швидше нинішнього стандарту LTE (мережі четвертого покоління). Наприклад, в новому форматі для скачування фільму об'ємом 800 мегабайт буде потрібна всього 1 секунда замість нинішніх 40 секунд.

«До розробки цього проекту, який ведуть з травня минулого року, залучено три провідних в країні провайдера мобільного зв'язку і ряд технологічних компаній, включаючи Samsung Electronics і LG», - повідомили в міністерстві.

Паралельно з розробкою мережі 5G, Сеул має намір розширювати співпрацю з владою США, Китаю, Євросоюзу та інших країн для того, щоб узгодити стандарти нової мережі і уникнути зайвих патентних спорів.

