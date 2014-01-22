Банк Японії підтвердив збереження курсу на зростання грошової бази в межах 570-670 млрд дол.

Банк Японії за підсумками засідання в середу, 22 січня, підтвердив намір зберегти курс на збільшення грошової бази в межах 60-70 трильйонів ієн щорічно (приблизно 570-670 млрд доларів).

Рішення було прийнято членами комітету з монетарної політики одноголосно. Воно збіглося з очікуваннями аналітиків, передає ПРАЙМ.

Банк Японії також підтвердив розмір викупу держоблігацій уряду країни в обсязі близько 50 трильйонів ієн у рік.

"Економіка Японії продовжує своє помірне відновлення, розвинені економіки світу починають відновлюватися, хоч і дуже повільно", - наголошується в повідомленні регулятора.

ЦБ Японії має намір продовжувати м'який монетарний курс, спрямований на досягнення показника інфляції в 2%, протягом необхідного терміну.

Як повідомляв УНІАН, Банк Японії збільшив скупку держборгу і ризикованих активів майже рік тому, реформувавши монетарну політику, щоб побороти 15-річну дефляцію і досягти інфляційного орієнтира протягом двох років.

З тих пір споживча інфляція прискорилася до 1 відсотка, зміцнивши надії, що остаточна мета досяжна. Тим не менш, деякі члени Банку Японії вважають, що дворічний термін для цього надмірно оптимістичний і необхідно змінити його.

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