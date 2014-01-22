Центробанк Китаю збільшує грошову масу

Центральний банк Китаю накачав найбільші комерційні банки країни новою ліквідністю напередодні місячного Нового року в кінці цього місяця, повідомляє Вести.Экономика.

Центробанк не уточнив, який обсяг готівкових коштів було вкладено, але відзначив, що даний крок спрямований на забезпечення стабільності на монетарному ринку напередодні свят.

Місячний Новий рік вважається найпопулярнішим святом у Китаї, коли серед споживачів спостерігається потреба в готівкових грошах. Варто також відзначити, що в КНР ставка міжбанківського кредитування зросла.

Семиденний викупний курс, ключовий показник ліквідності серед банків, зріс приблизно на 6,5%.

Народний банк Китаю (НБК) заявив, що ввів кошти через короткострокові операції.