Україна може залучити зовнішні запозичення вже наприкінці січня - експерт

Україна може залучити зовнішнє фінансування вже наприкінці січня - початку лютого поточного року, йдеться в звіті групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU), текстом якого володіє УНІАН.

«Ми очікуємо, що перші випуски євробондів цього року здійснюватимуться у прив'язці до погашенням боргів Міжнародному валютному фонду. Найбільші виплати мають відбутися в лютому, травні і червні, відповідно, залучення наступних траншів від Російської Федерації може відбутися в кінці січня і травні»,- наголошується у звіті ICU.

На думку старшого фінансового аналітика групи ICU Тараса Котовича, в січні умови фінансування будуть аналогічні грудневим - дохідність 5% та термін обігу два роки.

«Мінфін може використовувати залишилися 12 млрд дол. з обіцяних Росією 15 млрд дол. для покриття близько 2/3 бюджетного фінансування, передбаченого у бюджеті на цей рік»,- сказав Котович.

Однак, на думку ICU, може статися накопичення критичної маси боргового навантаження, і ключовий ризик буде залежати, насамперед, від того, коли, в яких обсягах і на які терміни Росія надасть інші засоби з 15 млрд дол., домовленості про які були досягнуті у 2013 році.

«Якщо 12 млрд дол. російського фінансування Україна отримає цього року строком погашення на два роки, то цілком можливо, що черговий пік виплат за боргами може наступити вже у 2016 році»,- додав Котович.

На думку ICU, уникнути такого сценарію можна, якщо будуть знижені пікові навантаження з виплат за держборгом.

«Це можливо досягти шляхом зниження дефіциту бюджету, чистого фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок боргових джерел, а також залучаючи кошти в 2014-2015 роках на більш тривалі терміни, ніж два роки»,- зазначив Котович.

При цьому джерело фінансування буде залежати від ринкової ситуації та готовності держави платити більш високу ціну за диверсифікацію ризиків та їх розподіл на різні періоди, йдеться в звіті ICU.

А втім, основним кредитором України в 2014 році, на думку аналітиків ICU, може стати Росія.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року на засіданні українсько-російської міждержавної комісії під головуванням Президентів Росії і України Володимира Путіна і Віктора Януковича було прийнято рішення про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тисячу кубометрів, а також про купівлю Росією євробондів України на 15 мільярдів доларів.

Україна отримала перший транш від Росії в розмірі 3 млрд дол. у рамках наданого кредиту 24 грудня 2013 року шляхом розміщення дворічних єврооблігацій зовнішньої позики з погашенням у грудні 2015 року за ставкою прибутковості 5% річних.

Як заявляв прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів 25 грудня минулого року, Росія здійснить черговий викуп українських євробондів на 12 млрд дол. на початку 2014 року.

Закон про держбюджет на 2014 рік передбачає обсяг державних запозичень у розмірі 163,501 млрд грн, зокрема зовнішні - на 52,181 млрд грн, або 6,5 млрд дол., за курсом Національного банку України, що майже вдвічі менше від суми кредиту від Російської Федерації, отримання якого очікувалося на початку поточного року.