Мінфін: Розрахунковий курс долара на 2014 рік становить 8 - 8,5 грн

Коридор курсу національної валюти - гривні щодо долара США, який закладений як один з показників розрахунку державного бюджету, становить 8 - 8,5 грн за долар, повідомив в ході брифінгу в Кабінеті міністрів перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський.

«Курс долара розраховується завжди в коридорі, щоб не допустити форс-мажору, зокрема з виплат зовнішніх зобов'язань. За курсову політику відповідає Нацбанк, і тому питання курсу (гривня - долар - УНІАН) треба ставити їм. Але коридор - 8 - 8,5 грн за долар», - сказав Мярковський, відповідаючи на уточнююче питання журналістів.