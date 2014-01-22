Дефіцит держбюджету в 2013 році становив 4,5% ВВП

Дефіцит державного бюджету в 2013 році становив 4,5%, при цьому держбюджет 2014 року передбачає скорочення граничного дефіциту до 4,3% ВВП, повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський.

«У 2013 році дефіцит бюджету становив 4,5% ВВП – це близько 60 млрд грн. У 2014 році граничний дефіцит скорочено до 4,3% ВВП», - сказав Мярковський.

При цьому він підтвердив, що держбюджет затверджено з показниками доходів на рівні 395,3 млрд грн, видатків – 462,2 млрд грн і дефіциту на рівні 71,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними Мінфіну дефіцит державного бюджету України за підсумками 11 місяців 2013 ода становив 46,502 млрд грн, що на 12,81% більше від дефіциту за підсумками аналогічного періоду 2012 року.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет ухвалено з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн. 19 грудня 2013 року Верховна Рада України внесла зміни до закону і підвищила граничний рівень бюджетного дефіциту на 19,396 млрд грн.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відзначило посилення фіскального тиску в Україні і прогнозувало зростання дефіциту держбюджету до 6,5-7% ВВП за підсумками 2013 року.





Читайте такожМінфін: Розрахунковий курс долара на 2014 рік становить 8 - 8,5 грн

Читайте такожДефіцит держбюджету в 2013 році становив 4,5% ВВП

