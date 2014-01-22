Долар на міжбанку пробив позначку в 8,45 грн

За прогнозами дилерів комерційних банків, у середу котирування на міжбанківському валютному ринку будуть перебувати на рівні 8,4000-8,4500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні по відношенню до євро до 12:00 знизилися до 11,4215/11,4525 грн/євро порівняно з 11,3750/11,4040 грн/євро на відкритті торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3542/1,3544, змінюючись у досить вузькому коридорі.

По відношенню до російського рубля котирування гривні до 12:00 знизилися до 0,2488/0,2496 грн/рубль порівняно 0,2480/0,2488 грн/рубль на відкритті торгів.

У Росії курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 33.8995 (-0.0705).

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 21 січня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні по відношенню до долара встановилися на рівні 8,4000/8,4150 грн/дол., по відношенню до євро - на рівні 11,3640/11,3885 грн/євро, по відношенню до російського рубля - на рівні 0,2477/0,2485 грн/рубль.