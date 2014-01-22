Крим ухвалив бюджет з доходами 5,4 млрд і витратами 5,3 млрд грн

Верховна Рада АР Крим сьогодні на позачерговому засіданні ухвалив бюджет регіону на 2014 рік з доходами 5 млрд 377,6 млн грн і витратами 5 млрд 252,9 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з ухваленим документом, обсяг загального фонду доходної частини бюджету затверджено на рівні 5 млрд 31,7 млн грн, спецфонду - 345,89 млн грн.

Трансферти з держбюджету становитимуть 2 млрд 999,6 млн грн.

Загальний фонд видаткової частини фіндокументу - 4 млрд 916,7 млн грн, витрати спецфонду - 336,22 млн грн.

Крим планує зібрати цього року 2 млрд 032,1 млн грн податків і зборів.

У бюджеті регіону на 2014 рік збільшуються витрати на освіту - на 34,2 млн грн, охорону здоров'я - на 59,9 млн грн, культуру і мистецтво - на 27, 6 млн грн, фізкультуру і спорт - на 2,6 млн грн.

Головний фінансовий документ Криму передбачає зростання витрат по захищених статтях: на 8,8% збільшуються видатки на виплату заробітної плати працівникам швидкої допомоги, на 7% - працівникам сфери культури і мистецтв.

На 46,9 млн грн збільшуються видатки на соцзахист.

Як повідомляв УНІАН, бюджет Криму на 2013 рік було ухвалено з доходами 4 млрд 797,9 млн і видатками 4 млрд 797,7 млн грн.