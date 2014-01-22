У Білорусі золотий запас Нацбанку за рік зріс до 35 тонн

Мінськ. Золотий запас Національного банку Білорусі за 2013 рік зріс на 1,7 тонни, і на 1 січня 2014 року склав 35 тонн.

Про це УНІАН повідомили в Національному банку Білорусі.

«Після зростання на 500 кілограмів у першому півріччі 2013 року, у другому півріччі обсяг золотого запасу збільшився ще на 1,2 тонни», - відзначили в Нацбанку Білорусі.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2013 року, золотий запас Нацбанку Білорусі становив 33,3 тонни. За 2012 рік золотий запас зріс в еквіваленті на 1,6 тонни, або на 5%.

Золотий запас Нацбанку Білорусі включає золото (переважна частка), а також срібло, платину і паладій.

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