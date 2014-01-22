Держінвестпроект посилює інвестиційний інтерес до регіонів України

Держінвестпроект спільно з усіма обласними та міськими державними адміністраціями підготували 26 Інвестиційних паспортів за регіонами України. У документах викладено вичерпну інформацію про інвестиційні можливості областей, їх економічний, культурний, суспільний потенціали. Видання насамперед актуальне для інвесторів, які вивчають регіональні ринки з метою вигідної співпраці.

Інвестиційні паспорти містять дані про важливі конкурентні переваги регіонів: «Ми навели характеристику економічного потенціалу, соціально-культурної сфери тощо, а також розділ із пропозиціями до інвесторів, де викладено пріоритетні галузі для інвестування та описано Національні й стратегічні регіональні проекти, які реалізовуються в кожній із областей», – розповів Директор Департаменту інвестиційної політики та регіонального розвитку Держінвестпроекту Василь Федюк.

Як повідомив В. Федюк, за останні три роки п’ятірка регіонів-лідерів за обсягами залучених іноземних інвестиційнезмінна: м. Київ, Діпропетровська, Донецька, Харківська та Київська області. За інформацією Державного комітету статистики України, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених у регіон за увесь період інвестування на 1 січня 2013 року: м. Київ – $ 26592,1 млн, Діпропетровська область – $ 8351,8 млн, Донецька область – $ 2981,6 млн, Харківська область – $ 2170,4 млн та Київська область – $ 1927,7 млн.

В інвестиційних паспортах також наводяться дані щодо конкурентоспроможності регіонів Фонду «Ефективне управління». Відповідно до нього, лідером є м. Київ, а першу п’ятірку також входять Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Київська області. При оцінці враховувалися різноманітні показники, серед яких – рівень розвитку інституцій, макроекономіка, охорона здоров’я та освіта, рівень розвитку бізнесу та інновації тощо.

«Інвестиційні паспорти стануть основою електронної інвестиційної карти України, завдяки якій потенційні інвестори у лічені хвилини зможуть отримати детальну інформацію про різноманітні об’єкти для інвестування в будь-якому куточку України. Це дуже важливо тепер, коли посилюється конкурентна боротьба щодо залучення іноземних інвестицій і, переконані, завдяки цим паспортам ми зможемо залучити ще більше інвесторів у регіони», – додав Директор Департаменту інвестиційної політики та регіонального розвитку Держінвестпроекту.

Інвестиційні паспорти будуть опубліковані на сайті Держінвестпроекту, поширюватимуться в обласних і міських державних адміністраціях, регіональних центрах з інвестицій та розвитку, а також використовуватимуться під час інвестиційних місій керівництва Держінвестпроекту.