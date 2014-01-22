Борг уряду єврозони знизився вперше з 2007 року

Обсяг заборгованості уряду єврозони впав уперше з кінця 2007 року. Така динаміка може свідчити про те, що регіон успішно бореться із однією з найбільш нагальних проблем.

Загальний борг скоротився в єврозоні до 92,7% від внутрішнього валового продукту за підсумками III кварталу порівняно з показником у 93,4% у II кварталі, повідомляють Вести Економика з посиланням на дані статистичного агентства ЄС.

Однак показник залишається вище рівня 90%, що був зафіксований у III кварталі 2012 року, і він значно вищий граничного рівня 60% від ВВП, встановленого правилами ЄС.

Державний борг зріс на тлі економічного спаду після кризи 2008 року, тому що вартість порятунку банків різко зросла, а податкові надходження скоротилися. У Греції, Ірландії та Португалії рівень боргу виріс так швидко, що інвестори перестали купувати державні облігації.

Зниження рівня держборгу в III кварталі минулого року сприятливе для політиків, оскільки є ознакою того, що їх стратегія для вирішення економічних проблем працює успішно, незважаючи на дуже високі рівні безробіття та повільне зростання.

Але поки економічне зростання залишається слабким, на скорочення рівня боргу піде багато часу. Держборг Греції, наприклад, склав 171,8% від ВВП, Ірландії - 124,8%, Португалії - 128,7%.