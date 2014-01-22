У ЄС готові перевірити банківські рахунки українських олігархів

Брюссель. Європейський Союз поки не говорить про введення адресних санкцій проти представників керівництва України, але готовий перевірити рахунки українських олігархів в банках країн Євросоюзу як "крок перед санкціями", якщо сила і далі буде застосовуватися проти мітингувальників у Києві.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив комісар ЄС з питань бюджету Януш Левандовський.

"Євросоюз вийде за рамки заяв, які засуджують насильство. Зараз не говоримо про санкції з боку ЄС, але є інтереси олігархів, є банківські рахунки, які можна перевірити", - заявив комісар Левандовський.

"Це кроки, які можуть бути здійснені до введення санкцій, але вони можуть бути відчутними, якщо зачеплять інтереси, які мають правлячі групи в Україні", - сказав комісар ЄС.

Він додав, що зараз шанси на підписання Угоди про асоціацію "знижуються до нуля", на порядку денному України та ЄС домінують негативні реакції і заяви.