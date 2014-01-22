У ЄС готові перевірити банківські рахунки українських олігархів
Європейський Союз поки не говорить про введення адресних санкцій проти влади України
Брюссель. Європейський Союз поки не говорить про введення адресних санкцій проти представників керівництва України, але готовий перевірити рахунки українських олігархів в банках країн Євросоюзу як "крок перед санкціями", якщо сила і далі буде застосовуватися проти мітингувальників у Києві.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив комісар ЄС з питань бюджету Януш Левандовський.
"Євросоюз вийде за рамки заяв, які засуджують насильство. Зараз не говоримо про санкції з боку ЄС, але є інтереси олігархів, є банківські рахунки, які можна перевірити", - заявив комісар Левандовський.
"Це кроки, які можуть бути здійснені до введення санкцій, але вони можуть бути відчутними, якщо зачеплять інтереси, які мають правлячі групи в Україні", - сказав комісар ЄС.
Він додав, що зараз шанси на підписання Угоди про асоціацію "знижуються до нуля", на порядку денному України та ЄС домінують негативні реакції і заяви.