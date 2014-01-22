Політична нестійкість залишається ризиком для України - Fitch

Сутички між учасниками антиурядових протестів і міліцією в Україні можуть послабити довіру і підстьобнути попит на іноземну валюту в країні, говориться в заяві Міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, текст якого має УНІАН.

«Політична невизначеність продовжить чинити тиск на кредитоспроможність України з наближенням президентських виборів, намічених на лютий 2015 р., незважаючи на домовленість з Росією», - йдеться в заяві.

Читайте такожРосійський кредит підвищить ризик непогашення боргів Україною в 2016 році – FitchВ агентстві наголосили, що політичний клімат в Україні залишається дуже крихким і характеризується відсутністю скоординованої програми у опозиції, нагромадженням невдоволення протестувальників і потенційним впливом реакції світової спільноти на сутички. «Все це вказує на те, що подолання кризи ще не близько», - відзначили аналітики агентства.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 Fitch Ratings знизило суверенний довгостроковий рейтинг України до рівня «В-» з негативним прогнозом.