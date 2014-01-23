Пуерто-Ріко позичить два мільярди доларів для захисту від дефолту - ЗМІ

Пуерто-Ріко має намір залучити 2 мільярди доларів від приватних інвесторів, щоб уникнути можливого дефолту.

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на The New York Times. Неінкорпорована територія під управлінням США зараз веде переговори з хедж-фондами і фондами прямих інвестицій про придбання її облігацій.

Засоби острову потрібні також для того, щоб закрити дірку в бюджеті на поточний рік, розмір якої становить 820 мільйонів доларів. Також Пуерто-Ріко збирається погасити накопичені короткострокові борги.

Організатором розміщення облігацій може стати інвестбанк Morgan Stanley, який є одним з провідних гравців на ринку регіональних зобов'язань США. Переговори з потенційними кредиторами продовжуються, до того ж острову бажано встигнути до кінця січня. В іншому випадку агентство Moody's знизить його кредитний рейтинг, який зараз знаходиться на один щабель вище від «сміттєвого».

Читайте такожУкраїна може залучити зовнішні запозичення вже наприкінці січня - експертПротягом десятиліть Пуерто-Ріко спирався на запозичення у формуванні свого бюджету. Облігації території були звільнені від федеральних податків, що викликало великий інтерес інвесторів до них.

Після фінансової кризи 2008-2009 років острів став відчувати серйозні труднощі з фінансуванням. Ставки за облігаціями істотно виросли, ускладнивши обслуговування боргу. Аналітики не виключають, що за нинішнього запозиченні ставка може скласти до 10 відсотків річних.