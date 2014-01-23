IBM в четвертому кварталі 2013 року збільшила чистий прибуток до 6,2 млрд дол.

Один з найбільших у світі виробників програмного забезпечення корпорація IBM у жовтні-грудні 2013 року збільшила чистий прибуток на 6% - до 6,2 млрд дол. з 5,8 млрд дол. в аналогічному періоді 2012 року, повідомляється у фінансовому звіті компанії.

При цьому, згідно зі звітом, у четвертому кварталі 2013 року виручка компанії скоротилася на 5,5% - до 27,7 млрд дол. з 29,3 млрд дол. в аналогічному періоді 2012 року.

У свою чергу, чистий прибуток IBM за підсумками 2013 року скоротився на 0,7% - до 16,5 млрд дол. проти 16,6 млрд дол. роком раніше. Виручка корпорації в 2013 році скоротилася на 4,6% - до 99,8 млрд дол. з 104,5 млрд дол. у 2012 році.

За прогнозами компанії, IBM у 2014 році очікує чистий прибуток у розмірі не менше 17 дол. у розрахунку на акцію (у 2013 році - 14,94 дол.) і скоригований операційний прибуток - не менше 18 дол. (у 2013 році - 16,28 дол.).

Читайте такожApple намагається диктувати умови SamsungДовідка УНІАН. IBM - транснаціональна корпорація зі штаб-квартирою в Армонку (штат Нью-Йорк, США). Компанія є одним з найбільших у світі виробників і постачальників апаратного та програмного забезпечення, а також IT-сервісів і консалтингових послуг.

Компанія заснована 16 червня 1911 року і спочатку називалася CTR (Computing Tabulating Recording).

Кількість співробітників по всьому світу - більше 400 тис. осіб.