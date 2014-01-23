Ділова активність в Китаї несподівано знизилася

Індекс PMI у січні склав 49,6 пункту, що стало першим зниженням за останні 6 місяців. У грудні показник становив 50,5 пункту.

Дані виявилися значно гіршими від очікувань аналітиків: консенсус-прогноз експертів, опитаних агентством Reuters, становив 50,3 пункту, повідомляють Вести Экономика.

Знаходження індексу нижче за позначку 50 пунктів вказує на уповільнення економіки.

Статистика тільки посилила побоювання щодо перспектив другої за величиною економіки світу. У Китаї й без того періодично спалахує пожежа на міжбанківському ринку, що призводить до зростання ставок і зростання вартості запозичення для компаній.

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