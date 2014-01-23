Кредит Україні залежить від того, на які поступки опозиції піде Янукович - російська газета
Росія буде "економічно сприяти" тій владі, яка доброзичливо ставиться до Москви.
Москва. Росія попереджає, що отримання Україною кредиту залежить від того, на які поступки опозиції піде Президент України Віктор Янукович.
Про це повідомляє сьогодні російська газета «Ведомости » у статті «Чи зміняться умови видачі Росією кредиту Україні» після першого раунду переговорів Януковича з лідерами опозиції.
«Поки мова про те, щоб призупинити видачу кредитів, не йде, - сказав газеті «Ведомости» російський федеральний чиновник, - проте всі розуміють, що, якщо політичні ризики на Україні наростатимуть, якщо з'явиться загроза зміни влади, ми будемо аналізувати ситуацію заново».
Відзначається , що позиція Росії принципова - її обумовлює проект Угоди України з Європейським Союзом, не сам факт угоди , а його конкретні положення: залишаться ті самі положення - та сама позиція, з'являться інші - Росія займе іншу позицію, каже особа, близька до адміністрації російського президента.
Читайте такожПолітична нестійкість залишається ризиком для України - FitchВодночас, за словами особи, близької до керівництва Партії регіонів, жодних сигналів , що Росія може переглянути рішення про виділення кредитної лінії Україні, з російського боку не надходило і, на думку українського керівництва, у поточній ситуації навряд чи надійде.
За інформацією видання, втрата підтримки з боку силовиків Януковичу не загрожує, говорить особа, близька до керівництва силових структур України: МВС повністю підконтрольне нинішньому керівництву України , а настрій співробітників МВС не дозволяє говорити про те, що вони у скільки-небудь значних кількостях можуть перейти на бік протестувальників або не виконувати накази керівництва; армія ж якогось серйозного значення у світлі подій, що відбуваються, не має, і на відміну від МВС недієздатна.
При цьому директор Центру політкон'юнктури Олексій Чеснаков зазначив, що Росія - не благодійна організація, і економічне сприяння буде тій владі, яка доброзичливо ставиться до Москви . За його словами , було б дивно надавати допомогу владі , яка налаштована проти неї. Чеснаков вважає , що про зміну влади в Україні можна говорити лише гіпотетично. Він констатує , що зараз в безвиході і влада, і опозиція: про що домовлятися , якщо лідери опозиції визнають, що не контролюють радикалів, і висувають свідомо нездійсненні гасла.
Як повідомляв УНІАН, 17 грудня у Москві під час засідання українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол за 1 тис. кубометрів , а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНД) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол
За підсумками шостого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії підписано 14 спільних документів.