Кредит Україні залежить від того, на які поступки опозиції піде Янукович - російська газета

Москва. Росія попереджає, що отримання Україною кредиту залежить від того, на які поступки опозиції піде Президент України Віктор Янукович.

Про це повідомляє сьогодні російська газета «Ведомости » у статті «Чи зміняться умови видачі Росією кредиту Україні» після першого раунду переговорів Януковича з лідерами опозиції.

«Поки мова про те, щоб призупинити видачу кредитів, не йде, - сказав газеті «Ведомости» російський федеральний чиновник, - проте всі розуміють, що, якщо політичні ризики на Україні наростатимуть, якщо з'явиться загроза зміни влади, ми будемо аналізувати ситуацію заново».

Відзначається , що позиція Росії принципова - її обумовлює проект Угоди України з Європейським Союзом, не сам факт угоди , а його конкретні положення: залишаться ті самі положення - та сама позиція, з'являться інші - Росія займе іншу позицію, каже особа, близька до адміністрації російського президента.

Читайте такожПолітична нестійкість залишається ризиком для України - FitchВодночас, за словами особи, близької до керівництва Партії регіонів, жодних сигналів , що Росія може переглянути рішення про виділення кредитної лінії Україні, з російського боку не надходило і, на думку українського керівництва, у поточній ситуації навряд чи надійде.

За інформацією видання, втрата підтримки з боку силовиків Януковичу не загрожує, говорить особа, близька до керівництва силових структур України: МВС повністю підконтрольне нинішньому керівництву України , а настрій співробітників МВС не дозволяє говорити про те, що вони у скільки-небудь значних кількостях можуть перейти на бік протестувальників або не виконувати накази керівництва; армія ж якогось серйозного значення у світлі подій, що відбуваються, не має, і на відміну від МВС недієздатна.

При цьому директор Центру політкон'юнктури Олексій Чеснаков зазначив, що Росія - не благодійна організація, і економічне сприяння буде тій владі, яка доброзичливо ставиться до Москви . За його словами , було б дивно надавати допомогу владі , яка налаштована проти неї. Чеснаков вважає , що про зміну влади в Україні можна говорити лише гіпотетично. Він констатує , що зараз в безвиході і влада, і опозиція: про що домовлятися , якщо лідери опозиції визнають, що не контролюють радикалів, і висувають свідомо нездійсненні гасла.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня у Москві під час засідання українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол за 1 тис. кубометрів , а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНД) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол

За підсумками шостого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії підписано 14 спільних документів.