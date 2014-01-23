Фірташ купив «Правекс-Банк»

Група компаній Group DF, що об'єднує активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, 23 січня підписала угоду з італійською групою Intesa Sanpaolo про придбання 100% акцій українського «Правекс-Банку», повідомила УНІАН Group DF.

«Придбання групою банку повністю відповідає нашій стратегії розвитку банківського бізнесу, який є для групи одним із профільних. Завдяки цій угоді банківський бізнес групи суттєво посилить свої позиції в роздрібному секторі банківського ринку», - цитує прес-служба директора Group DF Бориса Краснянського.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року у ЗМІ з'явилася інформація стосовно майбутньої покупки «Правекс-Банку» власником банку «Національний кредит» Андрієм Оністратом, але представники обох банків спростували цю інформацію як недостовірну.

«Правекс-Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків за обсягом активів. Власником банку була міжнародна банківська група Intesa Sanpaolo (Італія, 100% акцій банку).

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, яка здійснює свою діяльність у ряді країн Європи і Азії. Належить українському бізнесменові Дмитру Фірташу. Основними напрямками діяльності групи є азотний, титановий, газовий і банківський бізнес. Інші сфери діяльності групи в даний час включають агробізнес, медійний бізнес, виробництво кальцинованої соди, розвиток енергетичної інфраструктури та нерухомість.