Столичне управління Міндоходів за рік розглянуло 1,4 тис. звернень киян

Співробітники Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Києві в 2013 році розглянули 1355 письмових звернень платників податків, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, за статистикою Міндоходів, у 2013 році в органи ГУ Міндоходів в Києві надійшло 1290 заяв, 64 скарги і пропозиції, а також 47 звернень, що були сформовані колективно 547 від громадян.

«У своїх зверненнях громадяни найчастіше інформують про ухиляння від сплати податків недобросовісними суб'єктами господарювання - 26,3% від загальної кількості звернень; піднімають питання про сплату податку на доходи фізичних осіб - 14,7% та оподаткування доходів від підприємницької діяльності - 9,5% звернень», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЕксперти: позитивний ефект від загального декларування доходів виявиться через 3-7 роківКрім того, за даними відомства, в органах Міндоходів Києва у минулому році було проведено 445 особистих прийомів посадовими особами громадян для вирішення питань заявника.

«Найбільше в ході особистих прийомів громадян цікавили питання щодо адміністрування податку на додану вартість - 79 звернень, а також питання реєстрації та обліку платників податків - 88 звернень», - повідомили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, у Київську міжрегіональну митницю Міндоходів в 2013 році надійшло 82 письмових звернення громадян, а на особистий прийом до керівництва прийшли 20 платників податків.

У відомстві нагадали, що всю необхідну інформацію про особистий прийом громадян можна отримати в інформаційних повідомленнях на стендах Міндоходів, а також на офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, ГУ Міндоходів у Києві продовжив до 10 лютого 2014 року режим роботи центрів обслуговування платників податків районних державних національних інспекцій з 09.00 до 20.00 для забезпечення своєчасного подання податкової звітності.