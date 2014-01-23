Міндоходів у Києві вилучили з незаконного обігу сигарети на 600 тис. грн

Співробітники Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Києві вилучили з незаконного обігу близько 40 тис. пачок тютюнової продукції орієнтовною вартістю 600 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженню, розпочатому за фактом підроблення марок акцизного податку, оперативники провели обшуки в одному з гаражних кооперативів на Лівому березі Дніпра, а також в одному з дачних домоволодінь на Осокорках.

За даними столичного управління Міндоходів, під час обшуків було виявлено та вилучено близько 40 тис. пачок сигарет таких марок, як «Мальборо», «Прима», «Прима люкс», «Прима срібна», «Брукс», «Бонд», «Прилуки» та інші. Більшість пачок були обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2014 року оперативники столичного управління Міндоходів вилучили з незаконного обігу товарів на загальну суму понад 6 млн грн, у тому числі підакцизних - на більш ніж 3 млн грн.

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