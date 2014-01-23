"Правекс-Банк" обійдеться Фірташу в 74 млн євро

Міжнародна банківська група Intesa Sanpaolo, Італія, сьогодні підписала угоду про продаж 100% акцій дочірнього банку в Україні «Правекс-Банку» за 74 млн євро, повідомляється на сайті групи.

За інформацією групи, покупцем виступила структура Group DF, Centragas Holding Gmbh Дмитра Фарташа. Завершення всіх формальностей щодо угоди передбачається протягом трьох-шести місяців.

Також повідомляється, що в результаті цієї операції група отримає збиток близько 100 млн євро після сплати податків, включаючи близько 60 млн євро за рахунок курсових різниць від переоцінки резервів.

Як повідомляв УНІАН, група компаній Group DF, що об'єднує активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, 23 січня підписала угоду з італійською групою Intesa Sanpaolo про придбання 100% акцій українського «Правекс-Банку».

«Правекс-Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків за обсягом активів. Власником банку була міжнародна банківська група Intesa Sanpaolo (Італія, 100% акцій банку).

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, яка здійснює свою діяльність у ряді країн Європи і Азії. Належить українському бізнесменові Дмитру Фірташу. Основними напрямками діяльності групи є азотний, титановий, газовий і банківський бізнес. Інші сфери діяльності групи в даний час включають агробізнес, медійний бізнес, виробництво кальцинованої соди, розвиток енергетичної інфраструктури та нерухомість.