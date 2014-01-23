Розрахунки в системі електронних платежів Нацбанку за рік зросли до 12,685 трлн грн

Учасники Системи електронних платежів (СЕП) Національного банку України в 2013 році наростили обсяг розрахунків в системі на 8% - до 12,685 трлн грн, порівняно з 2012 роком, повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією регулятора, за рік проведено 347,611 млн платежів, що на 4% перевищує кількість платежів у 2012 році.

У середньому за день в минулому році оброблялося 1,385 млн платежів на суму 50,539 млрд грн. Середньоденний залишок коштів на рахунках учасників СЕП становив 27,82 млрд грн. Середньодобовий коефіцієнт обігу коштів за рахунками учасників СЕП становив 1,81.

Також повідомляється, що 93% платежів, або 323,686 млн документів було направлено в СЕП банківськими установами.

«Аналіз статистичних даних роботи СЕП свідчить про те, що система протягом 2013 року успішно виконувала покладені на неї функції державної системи міжбанківських розрахунків, задовольняла потреби її учасників у переказі коштів, забезпечувала максимальну швидкість, прозорість, високий рівень безпеки та надійності проведення платежів", - наводяться в повідомленні слова директора генерального департаменту інформаційних технологій і платіжних систем НБУ Наталії Синявської.

Читайте такожВ Україні на 10 осіб випущено 15 платіжних картокЯк повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року учасники СЕП наростили обсяг електронних розрахунків на 8% - до 5,680 трлн грн. За вказаний період кількість платежів, проведених учасниками СЕП, зросла на 2% - до 163,762 млн платежів.

СЕП НБУ, згідно з чинним законодавством, є державною системою міжбанківських розрахунків. СЕП забезпечує здійснення розрахунків у межах України між банками як за дорученням клієнтів, так і за зобов'язаннями банків та інших учасників системи. У СЕП виконуються міжбанківські перекази в обов'язковому файловому режимі та, за бажанням банку, в режимі реального часу.

За інформацією НБУ, на 1 жовтня 2013 року учасниками СЕП є 424 установи, в т.ч. 180 банків і 178 їх філій, 28 установ Держказначейства, 37 установ Нацбанку та Розрахунковий центр НБУ з обслуговування договорів на фінансових ринках.