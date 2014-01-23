Венесуела ввела подвійний курс долара

Влада Венесуели оголосила у середу, 22 січня, про введення подвійного курсу болівара до долара. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

За офіційним курсом долар буде доступний тільки для імпортерів першочергових товарів, заявив міністр енергетики і віце-президент Венесуели Рафаель Рамірес. До таких товарів належить продовольство і медикаменти. Офіційний курс становить 6,3 болівара за долар.

В інших випадках купівля долара буде здійснюватися за курсом валютних аукціонів, які проводить ЦБ Венесуели. В даний час цей курс складає близько 11,3 болівара за долар. Купувати долари за таким курсом доведеться, зокрема, під час придбання авіаквитків і предметів розкоші, а також під час обміну валюти для виїзду за кордон.

Рамірес відмовився вважати нововведення девальвацією, додавши, що «не дозволить ворогам шантажувати країну». Він також заявив, що реформа повинна перешкодити валютним спекуляціям на чорному ринку. В цілому, за його словами, система множинного валютного курсу повинна стати величезним стабілізуючим фактором».

Колишній глава ЦБ Венесуели Хосе Герра назвав нововведення «прихованою девальвацією» болівара, повідомляє агентство. Економіст Асдрубал Оліверос, якого цитує Reuters, охарактеризував реформу як «сповільнену девальвацію», яка принесе казні кошти, однак не вирішить проблем, створених державним контролем за курсом валют. В середині січня 2014 року президент Венесуели Ніколас Мадуро спростував чутки про швидку девальвацію болівара, заявивши, що офіційний курс 6,3 болівара за долар збережеться весь рік. Він також додав, що валютних запасів країни достатньо для підтримки поточного курсу. Раніше девальвацію національної валюти Венесуели передбачали багато економістів.