Економіст розповів, коли знизиться держборг України

«Враховуючи, що на кінець 2013 року обсяг державного боргу знаходився на рівні близько 38% ВВП, Україна виглядає досить непогано. Абсолютно зрозуміло, що частково дефіцит державного бюджету до 2014 року також буде фінансуватися за рахунок боргового навантаження. Разом з цим збільшення абсолютних показників боргу відбуватиметься на тлі зростаючої економіки, а це означає, що як мінімум державний борг не тільки не перевищить критичної позначки Маастрихтських критеріїв, але при сприятливому сценарії розвитку може бути знижений», - прогнозує Устенко.

ДОВІДКА. Згідно з Маастрихтськими критеріями, які використовуються для країн-кандидатів на вступ до ЄС, рівень державного боргу не повинен перевищувати 40% ВВП.