Експерти пообіцяли стабільну гривню протягом року

16:25, 23 січня 2014
Фінанси
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Залучення $2 млрд за допомогою випуску єврооблігацій, які викупить Росія, надасть підтримку золотовалютних резервів України, що, відповідно, позитивно позначиться на курсі гривні - вважають аналітики інвестиційної компанії «Eavex Capital».

На февраль выплаты на аналогичные цели составляют лишь $250 млн

«Отримання коштів в іноземній валюті після розміщення анонсованих єврооблігацій має зміцнити золотовалютні резерви НБУ, так як виплати уряду у валюті з обслуговування держборгу на січень складають  трохи менше $1 млрд.

На лютий виплати на аналогічні цілі становлять лише $250 млн - наголошується в щоденному аналітичному огляді «Eavex Capital» - Таким чином, в кінці місяця варто очікувати певної стабілізації курсу гривні».

Оцінюючи перспективу курсу національної валюти на поточний рік, аналітики очікують середньорічний показник на рівні 8,4 грн/$, що відповідає урядовим прогнозом, на підставі якого був розрахований держбюджету 2014 року.

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