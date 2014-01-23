Експерти пообіцяли стабільну гривню протягом року

«Отримання коштів в іноземній валюті після розміщення анонсованих єврооблігацій має зміцнити золотовалютні резерви НБУ, так як виплати уряду у валюті з обслуговування держборгу на січень складають трохи менше $1 млрд.

На лютий виплати на аналогічні цілі становлять лише $250 млн - наголошується в щоденному аналітичному огляді «Eavex Capital» - Таким чином, в кінці місяця варто очікувати певної стабілізації курсу гривні».

Оцінюючи перспективу курсу національної валюти на поточний рік, аналітики очікують середньорічний показник на рівні 8,4 грн/$, що відповідає урядовим прогнозом, на підставі якого був розрахований держбюджету 2014 року.