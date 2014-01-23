Експерти пообіцяли стабільну гривню протягом року
16:25, 23 січня 2014Фінанси
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Залучення $2 млрд за допомогою випуску єврооблігацій, які викупить Росія, надасть підтримку золотовалютних резервів України, що, відповідно, позитивно позначиться на курсі гривні - вважають аналітики інвестиційної компанії «Eavex Capital».
На лютий виплати на аналогічні цілі становлять лише $250 млн
«Отримання коштів в іноземній валюті після розміщення анонсованих єврооблігацій має зміцнити золотовалютні резерви НБУ, так як виплати уряду у валюті з обслуговування держборгу на січень складають трохи менше $1 млрд.
На лютий виплати на аналогічні цілі становлять лише $250 млн - наголошується в щоденному аналітичному огляді «Eavex Capital» - Таким чином, в кінці місяця варто очікувати певної стабілізації курсу гривні».
Оцінюючи перспективу курсу національної валюти на поточний рік, аналітики очікують середньорічний показник на рівні 8,4 грн/$, що відповідає урядовим прогнозом, на підставі якого був розрахований держбюджету 2014 року.
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