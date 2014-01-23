Обсяг мінімізації податкових зобов'язань за рахунок псевдострахування становив 3 млрд грн

Обсяги схем мінімізації податкових зобов'язань за допомогою використання інструментів псевдострахування в 2013 році становили близько 3 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України з посиланням на підсумки планових перевірок страхових компаній.

У зв'язку з цим Міндоходів наполягатиме на внесенні в податкові декларації про доходи страхових компаній даних про застрахованих клієнтів. Водночас у Міндоходів відзначили, що за дорученням міністра Олександра Клименка персоніфікованої інформації по кожному клієнту не потрібно і Міндоходів не має наміру збирати персональні дані клієнтів страхових компаній.

«Податкове законодавство доволі лояльно до учасників страхового ринку, і це створює багато можливостей для недобросовісних підприємців використовувати страхові компанії для ухилення від сплати податків», - цитує прес-служба коментар міністра Клименко - «Статистика за підсумками 2013 року свідчить про те, що 99% податків сплатили менше половини працюючих на українському ринку компаній. Тому в міністерства виникає логічної питання з приводу діяльності іншої половини страховиків».

Як повідомили в Міндоходів, під час проведених перевірок з'ясувалося, що найбільш поширеним порушенням стало «псевдоперестрахування». Суть такої схеми в тому, що платежі з перестрахування направляються в «податкову яму» - компанію, яка за допомогою фіктивного банкрутства ліквідується і декларує недостовірні дані.

За інформацією міністерства, минулого року понад 1000 підприємств реального сектора скористалися такими компаніями. Їм довелося донарахувати додаткові зобов'язання з податку на прибуток в обсязі 163 млн грн.

«Аналіз загальних даних страхових компаній в сукупності з іншими методами дистанційного моніторингу дозволять Міністерству встановити більш ефективний контроль за цим ринком і одночасно зменшити кількість перевірок тих компаній, які вважаються сумлінними платниками податків», - зазначив Клименко.

При цьому він ще раз наголосив, що міністерство не збиратиме особисту інформацію клієнтів страхових компаній - адреси, телефони, майнові дані. Водночас, Міністерство пропонує вносити до декларації про прибуток загальні дані про застрахованих осіб - кількість клієнтів, нарахована та сплачена сума внесків та сплачені платежі.

Як повідомляв УНІАН, обсяг чистих страхових премій за 9 місяців 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 8,7% - до 16,2 млрд грн, що свідчить про збільшення обсягів прямого страхування в країні. Загальний обсяг чистих страхових виплат скоротився на 5,3% - до 3,6 млрд грн. Скорочення чистих страхових виплат відбулося за рахунок добровільних майнових видів страхування на 42-70%, при цьому виплати за соціально значимим видам страхування зросли з автострахування - на 1%, медичного страхування - на 12,2%, страхування життя - на 60,1%.