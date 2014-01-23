Мінфін залучив до держбюджету 1,881 млрд грн на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України у четвер, 23 січня, залучило до державного бюджету 1,881 млрд грн на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, розміщення ОВДП проводилося тільки в національній валюті. До держбюджету надійшло 702,121 млн грн в результаті розміщення 5-річних облігацій під 14,25% річних за єдиною поданій заявці, 674,332 млн грн від розміщення 3-місячних облігацій під 8,25% річних за 5 з 6 поданих заявок, 505,338 млн грн від розміщення 4-місячних облігацій під 9% річних за 4 поданими заявками.

Також повідомляється, що за результатами проведеного аукціону до держбюджету залучено 1,881 млрд грн (за курсом НБУ), що відповідає граничному рівню держборгу в рамках Бюджетного кодексу та Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 21 січня залучив до держбюджету 199,727 млн дол. і 338,201 млн грн, 14 січня - 1,15 млрд грн. У січні Мінфін планує провести ще один аукціон з розміщення ОВДП - 28 січня.

Станом на 22 січня, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 253,852 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 149,554 млрд грн, у власності банків - 79,055 млрд грн, нерезидентів - 12,122 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 20 січня 2014 р., з початку року видатки держбюджету на погашення держборгу склали 304,1 млн. грн., на обслуговування держборгу - 1,173 млрд. грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.