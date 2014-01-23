Співробітники столичного управління Міндоходів провели обшук офісу GlobalMoney

Головне слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві провело обшук в офісі компанії GlobalMoney, яка займається електронними платежами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

За даними міністерства, обшук провели 22 січня за рішенням Шевченківського районного суду Києва. В ході слідчих заходів вилучено частину документації, що стосується фінансової та господарської діяльності компанії, і деякі речі, які можуть бути доказом вчинення протиправних дій.

Згідно з повідомленням, обшук проводився в рамках розслідування справи за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, заволодінні чужим майном.

Як повідомляв УНІАН, влітку контролюючі органи виявили значні порушення в роботі товариства з обмеженою відповідальністю, є гарантом діяльності платіжної системи WebMoney Transfer на території України. У результаті Міндоходів заблокувало на пов'язаних з електронною системою розрахунків WebMoney рахунках понад 60 млн грн. Пізніше WebMoney повідомила про часткове відновлення своєї діяльності в Україні.

GlobalMoney - це міжнародна платіжна система, що працює в Україні з 2009 року. Емітентом електронних грошей GlobalMoney є державний "Ощадний банк України" (Ощадбанк, м. Київ).