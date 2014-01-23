ВВП України за 2013 рік становитиме близько 1,475 трлн грн

Номінальний ВВП України за підсумками 2013 року складе близько 1,475 трлн грн, що на 101 млрд грн або на 6,41% нижче планового показника номінального ВВП у сумі 1,576 млрд грн, повідомляється на веб-сайті Рахункової палати України.

В опублікованих сьогодні висновках Рахункової палати за підсумками експертизи законопроекту про держбюджет на 2014 рік нагадується, що при затвердженні держбюджету на 2013 рік показник номінального ВВП за підсумками року заплановано на рівні 1,576 трлн грн, зростання реального ВВП - на 3,4%, підвищення споживчих цін - на 4,8%.

«Згідно з даними Державної служби статистики, номінальний ВВП за три квартали 2013 року становив 1,046 трлн грн, а зростання споживчих цін у грудні 2013 року до грудня 2012 - 0,5%. Враховуючи це, номінальний ВВП за 2013 рік становитиме близько 1,475 трлн грн», - зазначається у висновку.

Згідно з висновком, заплановані доходи держбюджету на 2014 рік на 15,7% вище їх фактичного обсягу у 2013 році, а реальні доходи, розраховані з використанням дефлятора ВВП, повинні зрости на 6,3%, тоді як ріст економіки прогнозується на 3%.

«З урахуванням можливого недосягнення прогнозного показника економічного зростання, врахованого при складанні проекту державного бюджету на 2014 рік, запропоновані в законопроекті обсяги доходів державного бюджету є досить оптимістичними», - зазначається у висновку.

Також Рахункова палата акцентує увагу, що фінансування держбюджету передбачено за рахунок нових державних запозичень, при цьому заплановано перевищення надходжень від державних запозичень над сумою їх погашення, що призведе до подальшого зростання держборгу.

«Обсяг державних запозичень на 20,3% перевищить прогнозований обсяг державних запозичень, визначений на 2014 рік Середньостроковій стратегії управління державним боргом на 2013 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня, опубліковано Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", згідно з яким доходи держбюджету на 2014 рік передбачені на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн або 35% ВВП, обсяг надання держгарантій - 50 млрд грн. Згідно з перехідними положеннями закону, він вступає в дію з 1 січня 2014 року.

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