Третину з обіцяних Росією грошей Україні нададуть у вигляді СДР МВФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр фінансів Росії Антон Сілуанов сказав в інтерв'ю радіостанції «Эхо Москвы».

«З 15 млрд доларів частина - 5 млрд - буде надана у вигляді СДР, а частина - 10 млрд доларів - буде вкладена з коштів Фонду національного добробуту», - сказав Сілуанов. При цьому він зазначив, що умови надання СДР і коштів з ФНД однакові - 5 %.

Сілуанов повідомив, що за рахунок СДР Україна зможе погасити борги перед Міжнародним валютним фондом.

За його словами, Мінфін Росії працює з українськими колегами з підготовки до вкладення коштів ФНБ для другого траншу єврооблігацій.

«Термін, на який ми вклали, - два роки, і всі папери, які ми будемо купувати, вони будуть мати кінцевий термін погашення - кінець 2015 року, тобто до 1 січня 2016 року ми маємо повернути ті інвестиції ФНД, які будуть здійснені», - сказав міністр.

Він зазначив, що про жодну заставу у вигляді, наприклад, майнових комплексів не йдеться, застава це гарантії держави.

Сілуанов підкреслив, що Україна може розплатитися як за рахунок власних доходів, так і за рахунок перекредитування цих ресурсів із зовнішніх і внутрішніх ринків.

При цьому він заявив, що весь обсяг коштів у розмірі 15 млрд доларів буде виділений Україні протягом 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 Росія і Україна досягли домовленості про те, що РФ купить українські євробонди на 15 млрд доларів, у тому числі за рахунок коштів Фонду національного добробуту.

Сілуанов тоді повідомив, що Росія буде купувати папери України в 2013 і 2014 роках.

24 грудня Національний банк України отримав перший транш кредиту РФ у розмірі 3 млрд доларів у рамках наданих 15 млрд доларів.

Організатором випуску єврооблігацій України, який буде розміщений на Ірландській фондовій біржі, виступить «ВТБ Капітал», підкреслив Президент РФ Володимир Путін. За його словами , це була пропозиція української сторони, для Росії вибір організатора був непринциповий.

Кошти Фонду національного добробуту, які РФ планує інвестувати в єврооблігації України, розміщуються на комерційних умовах з купоном 5%, підкреслив Путін.