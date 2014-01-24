 Єврокомісія готує нові позови до Росії в рамках СОТ.  

Єврокомісія готує нові позови до Росії в рамках Світової організації торгівлі (СОТ). Про це заявив в інтерв'ю Wall Street Journal єврокомісар з торгівлі Карел Де Гюхт, який бере участь у форумі в Давосі. Однак Росія "має можливість відповісти своїми позовами, і вже почала це робити, зазначив постпред Росії при ЄС Володимир Чижов, передає ИТАР-ТАСС.

"Євросоюз дуже розчарований підходами Росії до принципів глобальної торгівлі в рамках СОТ та "серйозно розглядає" можливість подачі кількох нових позовів щодо Росії", - заявив Де Гюхт.

У свою чергу, постпред Росії при ЄС Володимир Чижов зазначив, що Росія також має можливість поскаржитись до СОТ на дискримінаційні антидемпінгові заходи ЄС проти російських товарів.