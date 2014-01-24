Аргентинський песо опустився до мінімуму за 12 років після того, як Центральний банк країни прийняв рішення скоротити інтервенції на тлі скорочення золотовалютних резервів до семирічних мінімумів, повідомляють Вісті.Економіка.

Тільки за останні два дні курс песо впав майже на 13% до позначки 7,85 за долар.

Таким чином ринок відреагував на відмову монетарної влади від звичної політики - продажу доларів для регулювання курсу місцевої валюти.

Президент країни Крістіна Фернандес де Кіршнер, яка 6 травня минулого року заявила, що уряд не буде девальвувати песо, тепер змушена відмовитися від своїх слів.

Її головною метою на даний момент є збереження золотовалютних резервів, які виснажилися на 31% до 29,4 млрд дол. на тлі інфляції в 28%. Курс песо втратив 25% - максимальне падіння з усіх світових валют, що відслідковуються Bloomberg.