«Укрексімбанк» за рік збільшив прибуток на 29%

Державний «Укрексімбанк» в 2013 році порівняно з 2012 роком збільшив прибуток на 29,28% - до 198,616 млн грн, повідомив банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, з початку 2013 року активи банку зросли на 7,31% - до 94,349 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 4,58%, до 42,274 млрд грн, зобов'язання - на 8,83%, до 76,265 млрд грн, кошти клієнтів знизилися на 4,17% - до 42,970 млрд грн, власний капітал зріс на 1,31% - до 18,083 млрд грн, статутний капітал - на 0,41%, до 16,514 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укрексімбанк» в 2012 році збільшив прибуток у порівнянні з 2011 роком на 81,3% - до 159,73 млн грн.

«Укрексімбанк» (Державний експортно-імпортний банк України) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. Банк на 100% знаходиться у власності держави.



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