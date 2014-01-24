Міндоходів продовжить впровадження нових електронних послуг і сервісів

Міністерство доходів і зборів України, яке минулого року активно розвивало роботу електронних послуг та сервісів, у 2014 році планує продовжити роботу в цьому напрямку, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Першочергова увага буде приділятися впровадженню нових електронних послуг та сервісів, вдосконалення вже працюють. Ми прагнемо до того, щоб забезпечити кожному платнику податків та суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності можливість здати будь-який звіт, пройти будь-яку процедуру без черг і стопок паперів. У кінцевому підсумку через проект «електронного кабінету платника» плануємо вийти на «єдине вікно електронної звітності» для всіх органів влади», - цитує прес-служба міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Крім того, за словами міністра, Міндоходів планує в 2014 році продовжувати роботу над автоматизацією процесів на митниці.

«Серед наших пріоритетів - якісна реалізація проекту «митниця майбутнього», - цитує прес-служба Клименка.

Міністр також заявив, що Міндоходів цього року планує контролювати в посиленому режимі своєчасне відшкодування ПДВ, спрощення та прискорення цієї процедури для добросовісних платників за рахунок запровадження статусу платника з позитивною історією.

За даними відомства, в 2014 році Міндоходів планує проводити активну політику легалізації заробітної плати громадян.

«Важливим завданням на поточний рік для нас стане спільна з суспільством робота над оптимальною моделлю реформи декларування доходів. В цьому питанні ми завжди будемо на стороні громадян, в першу чергу з точки зору легалізації заробітних плат і боротьби з практикою виплати зарплат «в конвертах», - цитує прес-служба Клименка.

Міністр також підкреслив, що цього року Міндоходів має намір приділити максимальну увагу якісній імплементації механізмів трансфертного ціноутворення, а також продовжити роботу над розширенням можливостей України в глобальній системі обміну податковою інформацією.

Крім того, міністерство має намір працювати у напрямку ліквідації корупції в бізнес-середовищі, представивши громадськості антикорупційну стратегію.

«Плануємо презентувати її (антикорупційну стратегію міністерства - УНІАН) громадськості і почати реалізовувати вже на початку цього року», - сказав міністр.

При цьому Клименко підкреслив, що в податковій і митній сферах ще залишаються системні питання, які хвилюють бізнес і потребують вирішення.

Як повідомляв УНІАН, раніше Клименко заявив, що 2013 рік пройшов під знаком масштабного впровадження електронних сервісів. Міндоходів запустило в експлуатацію електронний кабінет платника, який не тільки дозволив подавати звітність онлайн, але і надав користувачам можливість дистанційно перевіряти розрахунки з бюджетом.

Крім того, за даними соціологічного дослідження, майже 60% платників податків позитивно оцінюють об'єднання податкової та митної служб в Міндоходів і активно використовують в роботі електронні сервіси. Проти зворотної реорганізації відомства виступило більше половини підприємців.

24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович своїм указом створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів.

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