Китай вперше став найбільшим у світі споживачем золота

Китай став найбільшим світовим споживачем міді, алюмінію і цинку. Крім того, минулого року ця країна вперше вийшла на перше місце в світі зі споживання золота, пише Вести.Экономика з посиланням на The Financial Times.

Китай обігнав Індію, яка багато років займала перше місце зі споживання золота. У КНР зростає попит на ювелірні вироби, інвестиційні монети (китайські панди) і невеликі золоті злитки.

Попит на золото в Китаї збільшився в 2013 році на 32% у річному виразі до 1189,8 тонни, зазначає Thomson Reuters GFMS.

Скуповування золота в Китаї призвело до того, що продавці з Європи та інших країн перевозили золоті злитки на швейцарські афінажні заводи, переплавляли великі злитки в злитки меншого розміру, які потім відправляли в Китай. GFMS називає це "найбільшим переміщенням золота в історії".

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Що стосується Індії, то в 2013 році країна збільшила споживання золота на 5% до 987,2 тонни. Попит стримують введені з початку минулого року обмеження на імпорт золота.

Китай в 2013 році вперше випередив Індію також з виробництва ювелірних виробів, яке збільшилося майже на 30% до 724 тонн. Китайці віддають перевагу ювелірним прикрасам, зробленим з "чистого золота" (24 карата, або 999,9 проби). Попит на злитки збільшився на 47% до 366 тонн.

GFMS прогнозує середню ціну золота в 2014 р. на рівні 1225 дол. за тройську унцію.

Китай займає перше місце в світі з виробництва золота, в 2013 році в країні видобули 437,3 тонни дорогоцінного металу, підрахували експерти. За даними Bloomberg Industries, Центробанк Китаю може володіти приблизно 2,71 тис. тонн золота, причому 622 тонни банк купив у 2013 році.