Росія стежила за сотнями іноземних компаній через інтернет - ЗМІ

Російська влада вела стеження за сотнями американських, європейських і азіатських промислових компаній через мережу інтернет, повідомляє Reuters з посиланням на сфірму CrowdStrike, яка спеціалізується на кібербезпеці.

Згідно з повідомленням, основними жертвами кібератаки стали енергетичні й технологічні компанії, оборонні підприємства і державні установи. В результаті стеження підприємства втратили цінну інтелектуальну власність та іншу важливу інформацію.

При цьому CrowdStrike не назвала постраждалих і відмовилася повідомляти подробиці про характер вкраденої інформації, пославшись на угоду про нерозголошення.

За даними компанії, влада різних країн використовує комп'ютерні мережі для стеження вже понад 30 років, проте лише в останнє десятиліття деякі держави почали спиратися на кібершпигунство як важливе джерело отримання даних в економічних цілях.

Читайте такожСША та Великобританія обговорили зміни в роботі спецслужбУ свою чергу Reuters зазначає, що російська влада не змогла негайно прокоментувати заяву американської компанії.

Довідка УНІАН. Американська компанія CrowdStrike була заснована в 2011 році експертом з кібершпіонажу Дмитром Альперовичем. Основною сферою діяльності фірми є захист інтелектуальної власності та внутрішньої інформації підприємств і урядів від кіберзлочинів.