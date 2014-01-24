«Брокбізнесбанк» в 2013 році отримав 19,6 млн грн збитку

«Брокбізнесбанк», який входить у групу великих банків, у 2013 році отримав 19,620 млн грн збитку проти прибутку роком раніше, повідомив банк у звітності на офіційному сайті.

Відповідно до звітності, з початку 2013 року активи банку зросли на 70,77% - до 28,914 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 89,28%, до 26,261 млрд грн, зобов'язання - на 3,03%, до 14,436 млрд грн, кошти клієнтів знизилися на 11,96% - до 10,864 млрд грн, власний капітал зріс в 4,96 разів - до 14,478 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 2,524 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Брокбізнесбанк» в 2012 році знизив прибуток в 44 рази - до 518 тис. грн порівняно з показником 2011 року в 22,8 млн грн.

«Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року й входить у групу великих банків.

У липні поточного року група компаній ВЕТЕК заявила про входження в акціонерний капітал «Брокбізнесбанку», а в серпні колишні мажоритарні акціонери банку - Олександр і Сергій Буряки повідомили про продаж більшої частини своїх акцій, в результаті чого частка кожного з них знизилася до рівня менше 10%.

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Довідка УНІАН. «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЕК) об'єднує енергетичні активи бізнесмена Сергія Курченка. У неї входять структури, які здійснюють реалізацію скрапленого газу, нафтопродуктів, природного газу, мережі АЗС і АГНКС та інші профільні активи в Україні та ряді інших країн. ВЕТЕК раніше вела свою діяльність під брендом «Група компаній «Газ Україна».

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