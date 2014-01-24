Microsoft за квартал збільшила чистий прибуток до 6,6 млрд дол.

Американська корпорація Microsoft у другому кварталі 2013-2014 фінансового року, який завершився 31 грудня, збільшила чистий прибуток на 2,8% - до 6,6 млрд дол. з 6,4 млрд дол. в аналогічному періоді 2012 року, повідомляється в фінансовому звіті компанії.

Згідно з повідомленням, виручка Microsoft за жовтень-грудень 2013 року зросла на 14,3% - до 24,5 млрд дол. з 21,5 млрд дол. в аналогічному періоді роком раніше. При цьому виручка підрозділу пристроїв (Xbox Surface) зросла на 13% до 11,9 млрд дол.

За даними компанії, зростання виручки зумовлене збільшенням продажів програмного забезпечення і рішень для бізнесу, підвищений попит на ігрову консоль Xbox і планшети Surface в період різдвяних канікул і оптимізація податкових виплат.

Читайте такожЗМІ: Microsoft буде надійніше шифрувати свій інтернет-трафікВаловий прибуток Microsoft за звітний період збільшився на 2,9% - до 16,2 млрд дол., а операційний прибуток - на 2,5% до 8 млрд дол.

Після публікації звіту акції корпорації на электроннных торгах після закриття біржі зросли з 36,06 дол. до 38,05 дол. за акцію.

Довідка УНІАН. Microsoft - одна з найбільших ІТ-компаній з виробництва програмного забезпечення для різноманітної обчислювальної техніки. Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Редмонд штат Вашигтон США. Штат співробітників корпорації складає близько 90 тисяч осіб.