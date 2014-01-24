Ціни на золото близькі до максимуму семи тижнів

Ціни на золото знижуються в п'ятницю, але близькі до максимуму семи тижнів і завершать зростанням п'ятий тиждень поспіль за рахунок спаду на фондових ринках, повідомляє Рейтер.

У першій половині дня золото торгувалося по 1.258,15 дол. за тройську унцію в порівнянні з 1.263,95 дол. на закриття торгів у четвер, коли ціна зросла більш ніж на 2%, показавши кращий результат сесії за три місяці. На думку технічного аналітика Рейтер Вана Тао, золото подолало опір на рівні 1.258 дол. і прагне до позначки 1.282 дол.

Після 28-відсоткового зниження в 2013 році золото почало новий рік зростанням завдяки спаду на ринках акцій під впливом слабких економічних показників Китаю та неоднозначних квартальних звітів американських компаній. Проте за оцінкою аналітичної фірми Thomson Reuters GFMS, в цьому році ціни знизяться ще на 13% через поліпшення стану світової економіки.

"Американські фондові ринки незвичайно слабкі в січні, що відроджує інтерес до золота", - сказав аналітик INTL FCStones Едвард Мейр.

Запаси найбільшого у світі забезпеченого золотом біржового фонду (ETF) SPDR Gold Trust у четвер знизилися на 5,39 тонни до 790,46 тонни, що близько до п'ятирічного мінімуму. Націнка на Шанхайській біржі золота знизилася до 10 дол. за унцію з 12 дол. у четвер через ослаблення попиту в Китаї.

Платина дорожчає п'ятий тиждень поспіль через страйки на південноафриканських рудниках, які виробляють половину платини у світі.

Срібло торгувалося по 19,95 дол. за унцію порівняно з 19,99 дол. на закритті торгів у четвер, платина коштувала 1.446,74 дол. проти 1.452 дол., і паладій - 740 дол. проти 742 дол.

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