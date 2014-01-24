Курс євро в Росії оновив історичний максимум

Курс євро на торгах Московської біржі 24 січня перевищив історичний максимум в 47,25 рубля, встановлений на початку лютого 2009 року. Протягом сесії в п'ятницю угоди з європейською валютою здійснювалися за 47,2545 рубля, повідомляє lenta.ru.

До 15:14 за московським часом курс євро трохи відступив від максимальної позначки і становить 47,2415 рубля. При цьому з початку торгів вартість європейської валюти зросла приблизно на піврубля.

Біржовий курс долара також зростає: до 15:23 по Москві він досяг позначки 34,55 рубля. Протягом сесії американська валюта подорожчала майже на 40 копійок.

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