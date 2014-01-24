«ПриватБанк» виплатить 20 тис. грн винагороди за інформацію про зловмисників, що напали на одного з працівників банку біля головного офісу «Приватбанку» в Дніпропетровську, повідомила УНІАН прес-служба банку.

За інформацією служби безпеки банку, 22 січня о 19.30 двоє невідомих осіб напали на одного з працівників банку, коли він виходив з офісу і прямував до свого автомобіля. За попередніми даними, напад було скоєно з метою заволодіння особистим майном або автомобілем. Однак зловмисники зустріли гідну відсіч від банківського фахівця, а охорона офісу змусила нападників втекти. На жаль, у темряві затримати їх за гарячими слідами не вдалося.

Як повідомляється, нападники були одягнені у чорні джинси і чорні спортивні куртки, спортивне зимове взуття, чорні в'язані шапочки, зображення нападників зафіксували камери відеоспостереження.

Банк пропонує повідомляти інформацію за телефонами: (056) 716-35-02 або (067) 565-12-34, електронною поштою dezhurka@pbank.com.ua, а також будь-яким іншим зручним способом на умовах анонімності.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (р. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком України за обсягом активів.