Samsung вперше за 2 роки скоротив квартальний операційний прибуток

Південнокорейська корпорація Samsung вперше за останні 2 роки за підсумками четвертого кварталу 2013 року скоротила операційний прибуток на 6% - до 7,7 млрд дол. з 8,2 млрд дол. в аналогічному кварталі 2012 року, повідомила компанія в фінансовому звіті.

Згідно з повідомленням, зниження операційного прибутку не пов'язане з падінням продажів смартфонів і планшетів. За даними Samsung, скорочення відбулося внаслідок збільшення маркетингових витрат у передсвятковий квартал, посилення курсу корейської валюти та додаткових святкових виплат співробітникам компанії.

При цьому чистий прибуток у жовтні-грудні 2013 року збільшився на 4% - до 6,8 млрд дол. з 6,5 млрд дол. в аналогічному періоді роком раніше.

Виручка компанії за звітний період зросла на 5% - до 55 млрд дол. з 52 млрд дол. у четвертому кварталі 2012 року.

Читайте такожSamsung обіцяє слідом за Apple випустити смартфон з 64-розрядним процесоромУ звіті також зазначається, що в порівнянні з третім кварталом 2013 року чистий прибуток скоротився на 13% (у липні-вересні - 7,7 млрд дол.), проте виручка практично не змінилася (у липні-вересні - 54,8 млрд дол.).

Довідка УНІАН. Концерн Samsung - один з найбільших виробників високотехнологічних компонентів, телекомунікаційного обладнання, побутової техніки, аудіо - та відеопристроїв. Компанія заснована в 1938 році. Штаб-квартира знаходиться в Сеулі (Південна Корея).