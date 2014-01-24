Доходи держбюджету України у 2013 році скоротилися на 2%

За січень-грудень 2013 року до загального і спеціального фондів державного бюджету України надійшло 339,18 млрд грн, що на 1,97%, або 6,8 млрд грн, менше показника 2012 року, повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

За уточненими даними Держказначейства, у 2013 році до загального фонду держбюджету надійшло 291,573 млрд грн, що на 1,995 млрд грн, або на 0,7%, більше ніж у 2012 році. У той же час, в спеціальний фонд держбюджету за 2013 рік надійшло 47,608 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету), що на 8,79 млрд грн, або на 15,6%, менше показника 2012 року.

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Також повідомляється, що в 2013 році відшкодовано податку на додану вартість на суму 53,448 млрд грн, що на 7,489 млрд грн, або на 16,3%, більше відповідного показника 2012 року.

Отже, виконання дохідної частини бюджету України менше запланованого в законі про держбюджет на 2013 рік на 3,4%, або на 11950 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого заступника міністра фінансів України Анатолія Мярковського, дефіцит державного бюджету в 2013 році становив 4,5%, при цьому держбюджет 2014 році передбачає скорочення граничного дефіциту до 4,3% ВВП.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет передбачає дефіцит на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходи - 361,5 млрд грн, витрати - 411,9 млрд грн, граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливість надання державних гарантій на 50 млрд грн.

Доходи держбюджету України в 2012 році становили 346 млрд грн, що на 10%, або на 31,4 млрд грн, що більше аналогічного показника 2011 року.