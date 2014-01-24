Зростання ВВП України у 2014 році становитиме 2% за оптимістичним сценарієм - експерт

Зростання ВВП України у 2014 році може становити 2% за оптимістичним сценарієм, при цьому в першому півріччі продовжиться спад економіки, прокоментувала УНІАН начальник відділу фінансових проектів рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Світлана Рекрут.

«Наш прогноз зростання ВВП на 2014 рік становить 2% і ґрунтується на досить оптимістичному сценарії розвитку економіки. Однак відновлення зростання ми очікуємо не раніше другого півріччя, тоді як у перші два квартали ВВП країни, швидше за все, буде продовжувати знижуватися», - прогнозує вона.

За оцінками експерта, основою для зростання в 2014 році буде внутрішній попит за рахунок зростання доходів населення, в тому числі - за рахунок передбаченого держбюджетом на 2014 рік зростання зарплат бюджетників на 20%, пенсій - на 7% та прожиткового мінімуму - на 8%. «Позитивний ефект для економіки буде також мати фінансова допомога Російської Федерації, у разі отримання заявленого обсягу, що дозволить уряду проводити більш м'яку бюджетну політику, таким чином, додатково стимулюючи внутрішнє споживання», - додала Рекрут.

Водночас, на думку експерта, розраховувати на істотне відновлення попиту зовнішніх ринків не варто. «Зняття політичної напруги у взаєминах з РФ дозволить частково відновити експорт української продукції в Росію, проте слабкі показники економічного зростання регіону буде обмежувати зростання цього ринку збуту для України», - пояснила вона і зазначила, що в 2014 році зростання ВВП РФ очікується на рівні 2% у річному виразі.

Експерт нагадує, що економіка Єврозони, іншого важливого ринку збуту для України, за прогнозами МВФ, 2014 року також буде відновлюватися повільними темпами. «Зростання на 1% в річному виразі у 2014 році, за даними МВФ, що в поєднанні з високим рівнем конкуренції буде обмежувати попит на українську продукцію в поточному році», - зазначила Рекрут.

Водночас, на думку експерта, зниження вартості газу для промисловості і деяке ослаблення курсу гривні до долара, що спостерігається в січні, дозволять поліпшити позиції українських промисловців і вийти на незначне зростання за результатами року. «Наші очікування зростання промислового виробництва у 2014 році становлять 1,7-2,2% рік до року», - прогнозує Рекрут.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в третьому кварталі 2013 року порівняно з третім кварталом 2012 року знизився на 1,3% (у постійних цінах 2007 року), у порівнянні з другим кварталом з урахуванням сезонного чинника - на 0,3%. ВВП України у третьому кварталі поточного року спад продемонстрував п'ятий квартал поспіль.

Офіційна статистика по ВВП за 2013 рік ще не оприлюднена. Водночас, Прем'єр-міністр України Микола Азаров на своїй сторінці в Facebook 17 січня повідомив, що Україні вдалося не допустити спаду ВВП в 2013 році. За оцінками Рахункової палати України, оприлюдненими вчора, 23 січня, номінальний ВВП України за підсумками 2013 року складе близько 1,475 трлн грн, що на 101 млрд грн або на 6,41% нижче планового показника номінального ВВП за підсумками 2013 року в 1,576 млрд грн.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" передбачає номінальний ВВП за підсумками 2014 року на рівні 1,695 трлн грн, зростання реального ВВП на 3%, зростання інфляції в межах 8,3%, розрахунковий курс гривні до долара в межах 8,0 - 8,5 грн/дол.