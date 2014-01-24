Долар на міжбанку пробив позначку в 8,55 грн

У п'ятницю, 24 січня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 8,5100/8,5500 грн/дол. з 8,4800/8,4900 на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія ІнтерБізнесКонсалтинг котирування гривні щодо євро на закриття торгів знизилися до 11,6475/11,7060 грн/євро з 11,5925/11,6105 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3665/1,3740.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів знизилися до 0,2464/0,2469 грн/рубль з 0,2458/0,2463 грн/рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34.5190 (+0.4425).

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 23 січня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,4350/8,4500 грн/дол., щодо євро - на рівні 11,4975/11,5220 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2475/0,2483 грн/рубль.

Коридор курсу національної валюти - гривні щодо долара США, який закладено в якості одного з показників розрахунку державного бюджету, становить 8-8,5 грн за долар.