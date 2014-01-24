Bosch у 2013 році збільшив обсяг продажів на 2,7%

Німецька група компаній Bosch у 2013 році за попередніми даними збільшила обсяг продажів на 2,7% - до 46,4 млрд євро з 45,2 млрд євро роком раніше, йдеться в прес-релізі компанії.

Згідно з повідомленням, на доходи з продажу значно відбилося зростання євро. Так, з-за негативного впливу коливань обмінного курсу втрати компанії становили приблизно 1,5 млрд євро.

За даними Bosch у 2013 році компанія зазнала істотні втрати в сфері розробок фотогальванічних елементів, які оцінюються в приблизно 1,3 млрд євро. Без урахування даних втрат прибуток до оподаткування (EBIT) групи компаній збільшилася приблизно на 6%, що на 1% більше, ніж у 2012 році. Якщо ж брати до уваги витрати підрозділу «Сонячна енергетика», то зростання прибутку до оподаткування склав 3%.

За прогнозами на 2014 рік компанія очікує невеликого збільшення продажів. У поточному році Bosch має намір орієнтуватися на підвищення рентабельності, економічне зростання і гнучкість бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, група компаній Bosch в грудні 2013 року оголосила про створення нового підрозділу Bosch Connected Devices and Solutions GmbH, яке почне підключати різні види пристроїв і машин до глобальної мережі і займеться розвитком інтернету речей і послуг.

Довідка УНІАН. Robert Bosch - німецький холдинг, провідний світовий постачальник технологій і послуг в області автомобільних і промислових технологій, споживчих товарів, будівельних та пакувальних технологій.

Компанія була заснована німецьким підприємцем і інженером Робертом Бошем в 1886 році. Штаб-квартира розташована в німецькому місті Gerlingen.