Співробітники Міндоходів попередили незаконне ввезення старовинних ікон

Співробітники Міністерства доходів і зборів України під час новорічних і різдвяних свят попередили незаконне переміщення тринадцяти старовинних ікон і металевого глечика сріблястого кольору на суму 194 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За даними прес-служби, старовинні речі співробітники Міндоходів знайшли серед особистих речей пасажирів під час проходження спрощеного митного контролю мікроавтобуса «Опель Віваро», який прямував з Росії в Україну. Крім того, оперативна служба митного поста аеропорту «Київ» (Жуляни) Київської міжрегіональної митниці Міндоходів знайшли старовинну ікону із зображенням святого. Зокрема, ікона була виявлена при проходженні зони спрощеного митного контролю серед особистих речей нашої співвітчизниці, яка відлітала в Італію.

У міністерстві також повідомили, що з 31 грудня 2013 року по 8 січня 2014 року митницями Міндоходів було порушено понад 200 справ про порушення митних правил, загальна сума яких склала понад 1,35 млн грн.

За інформацією міністерства, за вказаний період 60% від загальної кількості справ було порушено на Ягодинській, Чопській, Львівській та Чернівецькій митницях.

Читайте такожУкраїна в 2013 році імпортувала гуманітарного вантажу на 41 млн дол.Як повідомляв УНІАН, за даними соціологічного дослідження, майже 60% платників податків позитивно оцінюють об'єднання податкової та митної служб в Міндоходів і активно використовують в роботі електронні сервіси. Проти зворотної реорганізації відомства виступили більше половини підприємців.

24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович своїм указом створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів.